Alkoholkonsum: Ärztin warnt Frauen – «Sechsmal höheres Risiko für Leberzirrhose»

«Komplett unfair»

Der Grund dafür liege beim unterschiedlichen Alkoholstoffwechsel zwischen Frauen und Männern. «Wenn eine Frau die gleiche Menge an Alkohol trinkt wie ein Mann, auch auf ihr Körpergewicht heruntergerechnet, ist es so, als hätte die Frau mehr konsumiert», sagt Hurst-Majno. «Frauen haben ein sechsmal höheres Risiko, an Leberzirrhose zu erkranken», betont die Medizinerin. «Komplett unfair, ich weiss», schiebt sie hinterher.

Höherer Fettanteil und fehlende Enzyme

Da sich Alkohol in Wasser besser löst als in Fett, ist nach dem Konsum gleicher Mengen die Alkoholkonzentration im Blut bei Frauen in der Regel höher. Der zweite Grund sei, dass Frauen über geringere Mengen des alkoholabbauenden Enzyms ADH verfügen, so Portner-Helfer.