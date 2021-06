Bis zu 200 Franken - Gemeinde belohnt impfwillige Mitarbeitende mit Gutscheinen

1 / 8 Mitarbeitende der Gemeinde Lachen SZ erhalten 100 bis 200 Franken Einkaufsgutscheine, wenn sie sich bis zum 31. August vollständig impfen lassen. 20min/Simon Glauser «Die Bemühungen der Regierungen, das Impfen der Bevölkerung schmackhaft zu machen, nehmen oft groteske Konturen an», sagt Nationalrätin Yvette Estermann. Parlament «Statt Werbung braucht es Informationen», sagt Josef Ender, Sprecher des «Aktionsbündnis der Urkantone». 20min/Dominic Wipfli

Darum gehts Die Gemeinde Lachen SZ stellt ihren Angestellten als Belohnung für eine vollständige Impfung bis Ende August Gutscheine von bis zu 200 Franken aus, je nach Job und Pensum.

17'000 Franken sind für die Aktion eingeplant – diese würden jedoch nur eingesetzt, wenn sich alle Angestellten impfen würden.

Solche Anreize mit Steuergeldern zu finanzieren, sei völlig unangebracht, sagen Kritiker. Es brauche Informationen, nicht Werbung.

Solche Anreize seien Teil der Lenkung des Gesundheitsverhaltens der Bevölkerung, sagt ein Experte. So würden schon lange grosse Mengen an Steuergeldern eingenommen wie ausgegeben.

Wer sich impfen lässt, wird belohnt: Mitarbeitende der Gemeinde Lachen SZ erhalten 100 bis 200 Franken Einkaufsgutscheine, wenn sie sich bis zum 31. August vollständig impfen lassen. Die Belohnung bekommt, wer seinen Impfausweis oder ein Arztzeugnis vorweist, schreibt das Regionalportal march24.ch. Die Höhe der lokalen Gutscheine variiert je nach Job: Mitarbeitende der Verwaltung und Lehrpersonen erhalten bei einem Vollzeitpensum 100 Franken, das Personal des Alters- und Pflegeheims 200 Franken. Bei einer Teilzeit-Anstellung reduziert sich der Gutschein entsprechend.

« Der Anteil der sich impfenden Personen lag vor allem im Bereich der Pflegenden weit unter den Erwartungen » , teilt Petra Keller, die Gemeindeschreiberin von Lachen , zum Ursprung der Idee mit. Deshalb sei Anfang Mai die Aktion ins Leben gerufen worden. Die Gemeinde rechne mit Gesamtkosten von maximal 17'000 Franken – dieser Betrag w erde jedoch nur erreicht, wenn sich alle Mitarbeitenden impfen lassen würden , sagt Keller. D a d ie Gutscheine erst nach der zweiten Impfung verteilt werden , seien bislang erst vereinzelte Bestätigungen eingegangen.

«Ungerechtfertigte Privilegien mit öffentlichen Geldern»

Nationalrätin und Homöopathin Yvette Estermann kritisiert die Aktion: « Die Bemühungen der Regierungen , das Impfen der Bevölkerung schmackhaft zu machen , nehmen oft groteske Konturen an » , sagt die SVP-Politikerin. « Wenn die Impfung so eine tolle Sache ist, warum versucht man dann mit aller Kraft zusätzlich so kräftig dafür zu werben? »

Solche Anreize mit Steuergeldern zu finanzieren, sei völlig unangebracht, sagt auch Stefan Millius, Autor und Chefredaktor von «Die Ostschweiz». « So schafft man ungerechtfertigte Privilegien mit öffentlichen Geldern » , sagt der Massnahmen-Kritiker. Zudem bezweifle er den Erfolg der Aktion: « Die Meinungen sind fixiert, mit solchen Massnahmen verstärkt man nur die Gräben in der Gesellschaft und verschlechtert die Stimmung. » Es sei bedenklich, dass die Gemeinde versuche mit monetären, egoistischen Anreizen von der Impfung zu überzeugen, sagt Millius. « Klar führt das zu Skepsis. »

« Statt Werbung braucht es Informationen » , sagt Josef Ender, Sprecher des « Aktionsbündnis der Urkantone ». Dass die Gemeinde Lachen SZ Steuergelder in ein Anreizsystem investiere, sei angesichts der nationalen Kampagnenkosten wohl kaum relevant – viel wichtiger sei die Einhaltung der Grundrechte: « Die Impfung muss freiwillig und folgenlos bleiben. Denn im Covid-19-Gesetz werden schon jetzt Ungeimpfte diskriminiert. »

Cumulus- und Superpunkte auf die Impfung

Ob die Gemeinde Erfolg hat mit der Aktion wird sich zeigen: « Ein monetärer Anreiz ist nicht falsch, aber nicht Teil unserer Strategie oder Empfehlung » , sagt Roswitha Koch vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Wenn jemand aus Prinzip gegen die Impfung sei, werde sich diese Person wohl auch nicht von einem Gutschein überzeugen lassen. Auch d as Bundesamt für Gesundheit empfiehlt solche Aktionen nicht: Es gehe bei der Impfung eher um Überzeugung als um Anreize, sagte Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle , am Dienstag am Point de presse. « Aber natürlich gibt es einen Teil der Bevölkerung, der für solche Angebote empfänglich ist.»

So ist die Idee hinter dem Lachener Belohnungssystem auch nicht neu: Die historische Liste für Werbemassnahmen für Impfungen in der Geschichte sei sehr lang – bereits im frühen 19. Jahrhundert habe man Prämien ausgezahlt, sagt Eberhard Wolff, Kulturwissenschaftler und Medizinhistoriker an den Universitäten Zürich und Basel. « Solche Anreize sind Teil der Lenkung des Gesundheitsverhaltens der Bevölkerung. » Beispiele dafür seien auch Lebensmittel-Ampeln oder die Tabaksteuer.

« Für die Lenkung werden schon lange grosse Mengen an Steuergeldern ebenso eingenommen wie ausgegeben » , sagt Wolff. Es wundere ihn nicht, dass versucht werde das Gesundheitsverhalten in einer Konsumgesellschaft über Konsumanreize zu beeinflussen – man könnte auch Cumulus- und Superpunkte auf die Impfung geben. Aber: « Kritiker könnten dies auch als Eingeständnis sehen, dass man mit inhaltlicher Überzeugungsarbeit nicht weiterkommt. » Der Experte vermutet, dass diese Aktion der Gemeinde die Bereitschaft allenfalls kurzfristig und oberflächlich erhöhen kann – aber nicht strukturell.