Zermatt – Gemeinde bewilligt Demonstration von Mass-Voll vor Walliserkanne

Reger Betrieb vor und in der Walliserkanne in Zermatt: Trotz polizeilich verfügter Schliessung geht der Betrieb unbesehen weiter.

Gegner und Gegnerinnen der Corona-Massnahmen demonstrieren am Samstagnachmittag in Zermatt, wo die Kantonspolizei am Freitag die Schliessung des Restaurants Walliserkanne verfügt hatte. Dessen Wirt bekämpft seit über einem Monat die Zertifikatspflicht und hält sich in seinem Betrieb auch nicht daran. Auch die jüngsten Interventionen der Polizei, die am Samstag zusammen mit der Gemeinde Betonblöcke vor dem Eingang des Betriebs aufstellen liess, hinderten den renitenten Wirt bis jetzt nicht daran, weiterhin Gäste zu empfangen.