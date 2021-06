Auf offiziellem Account - Gemeinde Emmen disst Rapperin Loredana

Dieses Lob geht aber nicht an Loredana, sondern an Regisseur Haris Dubica, der in Emmen lebt und dort den Kulturpreis bekommen hat.

Auf Facebook spricht die Gemeinde Emmen ein besonderes Lob an das neuste Musikvideo «Rosenkrieg» der Rapperin Loredana Zefi aus, die in Emmen LU aufgewachsen ist. Dabei gilt die Hommage aber nicht Loredana. Denn: «Über die Künstlerin als solche oder den Menschen dahinter darf man geteilter Meinung sein», schreibt Emmen in ihrem Facebook-Post. Und «über Musikgeschmack lasse sich ohnehin streiten», ist auf dem offiziellen Facebook-Account der Gemeinde Emmen weiter zu lesen. Trotzdem sei das Video zum Song «eine Erwähnung wert», heisst es im Post weiter. Dabei handle es sich nämlich um ein «wunderbar arrangiertes und top umgesetztes Video» des Emmer Filmemachers und Kulturpreisträgers Haris Dubica, der die Regie führte. Dieser führte nicht nur Regie, sondern war auch für den Schnitt verantwortlich. Emmen meint dazu offiziell: «Wir finden: Sehr nice».

«Wir haben nichts gegen Loredana»

Die Rapperin aber scheint von ihrer Heimatgemeinde gedisst zu werden, jedenfalls könnte der Post so gelesen werden. Gegenüber dem Portal Zentralplus aber bekräftigte Philipp Bucher, Sprecher der Gemeinde Emmen, dass der Post nur das Schaffen von Dubica würdigen sollte. Und auf Anfrage von 20 Minuten sagte er, wieso der Post so formuliert wurde, wie oben zu lesen: «Es geht uns eben gerade nicht um Loredana, sondern explizit um den Regisseur Haris Dubica, der in Emmen lebt und Teile des Videos in Emmen drehte.» Weiter sagte Bucher, er finde nicht, dass die Formulierung «über die Künstlerin als solche oder den Menschen dahinter darf man geteilter Meinung sein» negativ in Richtung Loredana ziele. Sondern: «Das ist wertneutral formuliert. Wir haben nichts gegen Loredana.»