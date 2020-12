Klagen wegen Weihnachtsschmuck : Gemeinde ersetzt X-Mas-Deko von Kindern und erntet dafür Shitstorm

Wegen Reklamationen liess die Stadt Nidau die von Schülern angefertigten Dekorationen am Weihnachtsbaum austauschen. Dafür hagelt es Kritik – die Stadt krebst zurück.

Die Stadtpräsidentin entschuldigt sich bei den Schülern. Ein Teil der Dekorationen wird nun doch am Weihnachtsbaum hängen.

Kinder und Jugendliche einer Schule in Nidau bastelten Dekorationen für den Weihnachtsbaum im Dorf.

In Nidau wurde die Weihnachtszeit eingeläutet. Dies geschieht jeweils mit dem Aufstellen und Schmücken des Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz. Wie jedes Jahr kümmerten sich Kinder des Balainen-Schulhaus um den Tannenbaum-Schmuck. Diesen bastelten sie gemeinsam im Werk-Unterricht. Der Schmuck besteht aus recycelten Materialien – ausgeschnittene PET-Flaschen, bemalte Tennisbälle und farbige Stoffbänder hingen am Baum, wie das «Bieler Tagblatt» berichtet. Die Kinder sollten lernen, dass auch alltägliche Gegenstände mit etwas Kreativität verschönert werden können.

Doch die Dekoration kam nicht überall gut an: Eines Tages war sie nämlich verschwunden:^. Die Stadt Nidau hatte die Kinder-Deko abnehmen lassen und durch traditionellen Schmuck ersetzt. Dies weil sich einige Personen an der Dekoration störten und sich bei der Stadt beschwerten.

«Weihnachtsdekoration ist für mich gestorben»

Die Entscheidung führte zu viel Unverständnis. Unter anderem bei der betroffenen Werk-Lehrerin: «Wenn man etwas kreiert, gibt es immer jemanden, dem es nicht gefällt», sagt sie. Künftig möchte sie mit ihren Klassen nun keine Weihnachtsdekoration mehr für Nidau machen. Auch bei der Burgergemeinde, welche jedes Jahr den Tannenbaum zur Verfügung stellt, kochen die Emotionen hoch: «Die Weihnachtsdekoration in Nidau ist für mich damit gestorben», sagt der Projektverantwortliche. Ihm sei die Freude am Projekt vergangen.

Auch die Bewohner von Nidau können den Entscheid der Stadt nicht verstehen: «Sehr schade, dass der Baumschmuck, welcher in liebevoller Handarbeit gebastelt wurde anscheinend weniger Wert ist, als ein liebloser, unpersönlicher Schmuck», schreibt eine Userin in einer regionalen Facebook-Gruppe, in der das Thema derzeit besprochen wird. «Ein krasser Fehlentscheid mit null Fingerspitzengefühl. Ein Armutszeugnis», schreibt ein anderer Facebook-Nutzer dazu.