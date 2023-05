Domat/Ems: Gemeinde erzeugt künstlichen Stau

Vor allem über die Feiertage leidet die Bündner Gemeinde Domat/Ems unter dem touristischen Ausweichverkehr. Wer übers Auffahrtswochenende in Domat/Ems GR unterwegs war, konnte beobachten, wie beim Kreisel Plarenga der Verkehr wiederholt für zwei Minuten gestoppt wurde. Dadurch wurde künstlich Stau erzeugt. Ziel der Massnahme sei es, den Verkehr der A13 zu entlasten und folgend den touristischen Ausweichverkehr in den Griff zu kriegen.

Navigationssysteme überlistet

Google Maps und andere Navigationssysteme werden dadurch ausgetrickst. Die Strecke vor Domat/Ems wird rot markiert. Dass der Stau künstlich erzeugt wurde, können die Systeme nicht erkennen, wie «Südostschweiz» schreibt (Bezahlartikel). Ausweichende Autofahrerinnen und Autofahrer sollen so vor der Fahrt durch das Dorf abgeschreckt werden.

Doch bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde stösst die neue Massnahme auf gemischte Gefühle. «Der Nutzen des Systems wird von einer grossen Mehrheit hinterfragt», erklärt Gemeindevorstand Daniel Meyer am Mittwoch gegenüber der « Südostschweiz» . «Die Bevölkerung merkt zwar, dass versucht wird, den Verkehr so gut wie möglich zu dosieren. Sie merkt aber auch, dass wir die Autos trotzdem im Dorf haben», sagt Meyer weiter.

Weiterhin Verkehrschaos im Dorf

Für Gemeindevorstand Meyer käme ferner eine andere Lösung infrage, eine, die bereits in den beiden Nachbargemeinden Rhäzüns und Bonaduz zum Einsatz kommt. An verkehrsreichen Tagen werden an diesen Stellen die Ausfahrten der A13 für den touristischen Ausweichverkehr gesperrt, wie «Südostschweiz» weiter schreibt. Diese Massnahme scheint zu funktionieren und auch der Bevölkerung zu passen.