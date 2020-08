Zürich Gemeinde lässt wegen Corona Asylsuchende einsperren

Im Asyldörfli Lanzenrain kam es kürzlich zu einem Corona-Fall bei einem Asylsuchenden. Die Gemeinde Oberengstringen liess die Unterkunft kurzerhand von Sicherheitspersonal abriegeln.

Die Bewohner mussten daraufhin in Quarantäne.

Ende Juli wurde ein Asylsuchender in der Unterkunft Lanzenrain in Oberengstringen ZH positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Coronavirus-Fallzahlen steigen in der Schweiz wieder an. Auch in der Zürcher Gemeinde Oberengstringen wurde Ende Juli ein Asylsuchender aus Afghanistan positiv auf Corona getestet. Er und die anderen 16 Bewohner der Asylunterkunft Lanzenrain wurden von der Gemeinde daraufhin unter Quarantäne gestellt.