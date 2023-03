In zwei Infoblättern appellierte die Gemeinde bereits an die Vernunft der Vandalen.

Der Gemeinderat Martin Glaus (SP plus) ist für das Ressort Sicherheit und Umwelt verantwortlich. Es seien wohl Jugendliche für die Taten verantwortlich, «Aber wer genau, können wir nicht sagen, wir haben noch nie einen erwischt», so Glaus zum «Berner Oberländer». In zwei Infoblättern appellierte die Gemeinde an die Vernunft der Vandalen. «Wir hätten gerne das Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Eltern gesucht», sagt Glaus. Doch dieser Versuch hat nicht funktioniert, kurz darauf wurde ein Pingpongtisch zerschlagen und ein Seil auf der Hängebrücke des Schulhaus-Spielplatzes zerschnitten. Abfalleimer wurden demoliert und sogar angezündet. Eine Tür der Tagesschule wurde bei einem Einbruchsversuch beschädigt.