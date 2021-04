Auch an anderen Orten wurde der Trick schon angewendet, so wie hier in Bern.

«Aufgerissene Abfallsäcke, lautstarkes Gekrächze, verschmutzte Gehwege, Häuser und Autos: Die Saatkrähen sorgen für mächtig Ärger bei den Anwohnern am Herdschwandwald»: In der jüngsten Ausgabe des Informationsmagazins der Gemeinde Emmen LU wird über eine «Krähenplage» beim Herdschwandwald berichtet. «Insbesondere in Siedlungsgebieten breiten sich die Vögel rasant aus. Dort treffen sie kaum auf Fressfeinde, finden dafür umso mehr Nistbäume auf engem Raum und lassen das Beschwerdebarometer der umliegenden Nachbarschaft in die Höhe schnellen – so etwa beim Herdschwandwald», heisst es im Bericht.