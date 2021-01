Die Vandalen hatten an Neujahr in der Gemeinde diverse Sachschäden verursacht.

Viel Sachschaden haben Unbekannte in der Gemeinde Rain LU angerichtet: So wurde in der Gemeinde eine Meteorwasserleitung zerstört, Pylonen gesprengt und der Belag bei einem Sportplatz durch Hitze beschädigt. «Zudem mussten Feuerwerks­abfälle auf dem Sportplatzgelände, den Parkplätzen und im Strassenraum entfernt werden», sagt Gemeinderat Hubert Rigert, Leiter des Aufgabenbereichs Infrastruktur, zum «Seetaler Boten». Passiert seien die Vorfälle an Neujahr. Bei der Polizei hat die Gemeinde eine Strafanzeige erstattet.