Erdrutsch Rothrist: Gemeinde und Eigentümer streiten über Schuld

Erdrutsch in Rothrist AG : Gemeinde und Eigentümer schieben sich gegenseitig die Schuld zu

In Rothrist AG rutschte am Dienstagmorgen ein Hang bis an die Kante eines Wohnhauses weg.

In Rothrist AG kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem massiven Erdrutsch: Direkt unterhalb einer Überbauung im Hölzliquartier, an der Hauskante, brach der steile Waldhang weg und donnerte hinunter auf die Gländstrasse. «Wir waren vorgewarnt», sagte Baudepartementsvorsteher Hans Rudolf Sägesser noch am selben Tag zu 20 Minuten. Denn bereits im Juli 2022 habe es dort einen kleinen Hangrutsch gegeben.