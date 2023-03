Luterbach SO: Gemeinde und Kanton ziehen wegen Schachtdeckel vor Gericht

Die Solothurner Gemeinde Luterbach liess 37 Schachtdeckel auf den Kantonsstrassen im Dorf kontrollieren. Der Kanton stellte der Gemeinde anschliessend 2000 Franken in Rechnung. (Symbolbild)

Die Solothurner Gemeinde Luterbach liess 37 Schachtdeckel auf den Kantonsstrassen im Dorf kontrollieren. Der Anlass: Prüfung der Anzahl und des Durchmessers der Kabel in den Schächten. Der Kanton veranlasste die Prüfung und stellte der Gemeinde anschliessend 2000 Franken in Rechnung, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet: 150 Franken Grundgebühr plus 50 Franken pro kontrolliertem Schachtdeckel.