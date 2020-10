Polizei ermittelt : Gemeinde verstärkt nach Vandalenakten Sicherheitsdienst

Nach einem Brand in Buttisholz und weiteren Sachbeschädigungen ist nun der Sicherheitsdienst vermehrt unterwegs.

So zum Beispiel ein verbranntes Plakat beim Jugendlokal…

In Buttisholz kam es in jüngster Vergangenheit zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach mehreren Fällen von Vandalismus und dem Brand einer Scheune in Buttisholz, verstärkt die Gemeinde den Einsatz des Sicherheitsdienstes.

Nach mehreren Fällen von Vandalismus und dem Brand einer Scheune in Buttisholz in den vergangenen Monaten verstärkt die Gemeinde den Einsatz des Sicherheitsdiensts. «Wir setzen aber auch darauf, dass die Bürger die Augen und Ohren offen halten,» sagt Franz Zemp, Gemeindepräsident Buttisholz. «Wenn eine Person einen Vorfall beobachtet, soll sich diese Person bei der Polizei melden,» sagt er weiter.

Ein angesengter Spielplatztisch, ein angezündeter Stecker der Weihnachtsbeleuchtung und ein verbranntes Plakat beim Jugendlokal: In Buttisholz kam es in jüngster Vergangenheit zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Gemeinde verstärkte deshalb den Einsatz des Sicherheitsdientes und bot diesen mit unregelmässigen Einsätzen auf, wie sie am Mittwoch mitteilte.