Breitenbach SO : Gemeinde versteigert mehrere Parzellen Bauland – nur an Einwohner

Auktion um Dorfeigentum: In der Solothurner Gemeinde Breitenbach kommen vier Grundstücke unter den Hammer. Die Käufer müssen allerdings schon im Dorf wohnen und das Areal innert zwei Jahren nach dem Kauf bebauen.

Gutes Bauland ist in der Schweiz begehrt – und entsprechend knapp. So horten manche Areale, damit deren Preis steigt.

Das Horten von Bauland – also als Geldanlage Areale in einer Bauzone zu erwerben und abzuwarten, bis der Preis steigt – ist vielen Schweizer Gemeinden ein Dorn im Auge. Um hier selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, hat sich die Solothurner Gemeinde Breitenbach dafür entschieden, kommunales Bauland freizugeben, und startet eine entsprechende Auktion von Arealen, die ihr 2018 durch den Kauf aus einer Erbmasse zufielen.

Einige Auflagen zu erfüllen

Um überhaupt bieten zu können, müssen interessierte Personen aber einige Auflagen erfüllen. So müssen sie etwa mindestens seit dem 28. März in der Gemeinde wohnhaft sein und verpflichten sich, innert zwei Jahren nach dem Kauf mit dem Bau eines Einfamilienhauses zu beginnen. Ein Weiterverkauf oder eine Aufsplittung der Parzelle ist nicht zulässig – bei einem solchen Vorhaben müsste das Land zum selben Preis an die Gemeinde zurückverkauft werden.