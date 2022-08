Schattdorf UR: Gemeinde weist mit Bild aus KZ auf Feiertag hin

Das Bild stammt von einem Tor des Konzentrationslagers Dachau, das in der Nähe der Stadt München liegt.

… darauf hingewiesen, dass die Gemeinde an Mariä Himmelfahrt geschlossen bleibt. Aktuell ist die Webseite der Gemeinde nicht mehr erreichbar.

Mit dem Bild wird auf die Öffnungszeiten der Gemeinde während des Feiertages an Mariä Himmelfahrt hingewiesen.

Ein ungewöhnliches Bild fand sich am Dienstagmorgen auf der Website der Gemeinde Schattdorf im Kanton Uri. Zum Hinweis, dass am Feiertag an Mariä Himmelfahrt die Gemeinde geschlossen bleibt, hat die Gemeindeverwaltung ein Bild mit dem Schriftzug «Arbeit macht frei» gestellt. «Montag, 15. August 2022 geschlossen! Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag! Ihre Gemeindeverwaltung Schattdorf», heisst es im Eintrag auf der Website.