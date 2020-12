Die Gemeindeversammlung hat eine vierte Stelle in der Gemeindepolizei bewilligt. Vonseiten des Gemeinderats hiess es, die Mehrkosten würden durch Bussen wieder eingespielt. Nicht alle sind damit einverstanden.

Münchenstein BL : Gemeinde will 130’000 Franken mehr büssen, um Polizeiausbau zu zahlen

Darum gehts Die Gemeinde Münchenstein BL plant, 2021 einen zusätzlichen Gemeindepolizisten einzustellen.

Die Stelle refinanziert sich laut Gemeinderat selbst.

Für 2021 wurden bereits zusätzliche Einnahmen durch Bussen budgetiert.

Ein Lokalpolitiker findet, die Polizisten werden deshalb dort kontrollieren, wo es mehr Bussen hagelt.

Obwohl Münchenstein seit Jahren rote Zahlen schreibt, will die Baselbieter Gemeinde die Steuern nicht erhöhen. Die Gemeindeversammlung hat kürzlich sogar eine neue Stelle in der Gemeindepolizei bewilligt. Wie die «bz» berichtet, erklärte der Gemeinderat diesen Widerspruch damit, dass sich der zusätzliche Gemeindepolizist selber finanzieren wird – mit Bussen-Einnahmen.

«Es ergeben sich umfassendere und auch gezieltere Einsatzmöglichkeiten», heisst es im Budget der Gemeinde für das Jahr 2021. Mit nunmehr vier Polizisten könne die Einsatzplanung effektiver gestaltet werden und es liesse sich eine zweite Patrouille durchführen.

In der Aufstellung beträgt der Aufwand für die Gemeindepolizei im laufenden Jahr 566’338 Franken. Für 2021 sind 671’325 Franken veranschlagt. Die Abweichung von 104’987 Franken entspricht in etwa einem Jahresgehalt der neuen Stelle. Gegenüber den für 2020 budgetierten 491’000 Franken sind für 2021 621’000 Franken an Bussgeldern eingeplant. Das sind 130’000 Franken mehr.

«Bussen sollen kein Erwerbszweig sein»

Wie der Lokalpolitiker Arnold Amacher (Grüne) auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, eskalierte die Diskussion in der Gemeindeversammlung, als der Gemeinderat sagte, die zusätzliche Stelle fusse auf einem Sicherheitsbedürfnis der Bürger und sei ein Nullsummenspiel. «Unsere Polizisten haben doch praktisch nur Kontrollaufgaben», so Amacher. Er habe nichts an Verkehrskontrollen auszusetzen. «Aber dafür braucht unsere Gemeinde keinen zusätzlichen bewaffneten Polizisten.»

Ausserdem werde hier eine Stelle im Voraus geplant, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt brauchen werde. «Erst mit der Rechnung 2021 wird ersichtlich sein, ob die budgetierten Bussen tatsächlich eingenommen wurden», so Amacher. «Jetzt sind die Polizisten gezwungen, dort zu kontrollieren, wo es mehr Bussen hagelt. Bussen sollten aber kein Erwerbszweig sein.»

«Unser Augenmerk gilt der Verkehrssicherheit»

Laut Stefan Friedli, Geschäftsleiter der Gemeinde Münchenstein, ist es nun mal so, dass Bussen «als Einnahmen in Budget und Rechnung der Gemeinde abzubilden sind». Auf Anfrage von 20 Minuten betont er: «Es ist nicht unser Bestreben, mit übermässigen oder tückischen Kontrollen die Gemeindekasse zu füllen.» Dass dazu unterschiedliche Auffassungen bestehen, liege in der Natur der Sache.