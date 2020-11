Am 12. Dezember auf schneeweissem Feld? Der Aescher Gemeinderat bestellt sein Stimmvolk erneut zum Abstimmen im Freien ein.

In der Gemeinde Aesch will man nicht zuwarten und verlegt die Gmeini kurzerhand nach draussen.

Im Kanton Baselland können kommunale Beschlüsse vielleicht bald schon an der Urne anstelle der Gemeindeversammlung entschieden werden.

Gemeindeversammlungen seien ja weiterhin möglich, begründet die Regierung ihre ablehnende Haltung. Allerdings führte die aktuelle Situation schon in mehreren Gemeinden dazu, dass die Veranstaltungen, trotz strengen Schutzkonzepten, Schwindsucht-Erscheinungen zeigten. Schwindet die Partizipation, bringt das Gemeinden in ein Dilemma. Zwar müssen sie wichtige Geschäfte wie ihr Jahresbudget demokratisch legitimieren lassen, wenn die Stimmbürger aber aus Furcht vor Ansteckung lieber daheim bleiben, wird plötzlich die Legitimität des Entscheids infrage gestellt.

«Freuen uns auf einmalige Winter-Landsgemeinde»

In Aesch will man nicht zuwarten, bis der Landrat den Weg frei macht für Urnenabstimmungen. Die Basler Agglomerationsgemeinde bestellt ihr Stimmvolk zur Gemeindeversammlung am Samstag, 12. Dezember, auf das Kunstrasenfeld zum Abstimmen im Freien. Ein bisschen wie eine Landsgemeinde. «Die grosszügigen Platzverhältnisse bieten den maximalen Schutz aller Teilnehmenden», teilt die Gemeinde mit. Es gelte durchgehend Maskenpflicht, und die Sitzabstände würden strikt eingehalten.