Crémines BE : Gemeinde will Sexclubs den Riegel vorschieben – Kanton pfeift sie zurück

Die Gemeinde Crémines BE wollte über eine Änderung der Bauverordnung die Eröffnung weiterer Etablissements verhindern. Sie machte die Rechnung aber ohne den Kanton.

An der Kantonsstrasse in Crémines befindet sich bereits ein Cabaret.

In Crémines BE gibt es bereits eine Kontaktbar, eine weitere soll schon bald ihre Pforten öffnen. Dem Gemeinderat ist diese Entwicklung ein Dorn im Auge: Zwei solche Etablissements in einer 500-Seelen-Gemeinde seien zu viel, findet die Gemeindepräsidentin. Crémines sei ein Familiendorf, und überhaupt verfüge man nicht über die nötigen finanziellen Mittel, um die Ordnung gewährleisten zu können. Um zu verhindern, dass weitere Bordelle aus dem Boden schiessen, wollte die Gemeinde ihr Baureglement anpassen.