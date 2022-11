Schweizer Flüchtlingsunterkünfte: Gebäude sind stark sanierungsbedürftig

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hägglingen AG herrschen fragwürdige Zustände.

Die Wohnungsknappheit in der Schweiz erschwert die Suche nach geeigneten Flüchtlingsunterkünften . Nun hat die «SRF Rundschau» in einem Beitrag die teils sehr fragwürdigen Zustände der Wohnungen thematisiert.

In Hägglingen AG etwa wohnen zehn Flüchtlinge in einem Haus, welches ein Immobilienunternehmer bei einer Zwangsversteigerung kaufte. Es ist stark sanierungsbedürftig. Auf den Bildern sind schimmelnde Wände und fragwürdige Elektrokonstruktionen zu sehen. Das Badezimmer und die Küche sind zudem sehr dreckig.

Bewohner schläft lieber im Auto

«Ich bin der Schweiz sehr dankbar , aber so kann ich nicht leben», sagt Oleksii Shevchenko, der aus der Ukraine geflüchtet ist und seit September in besagtem Haus wohnt. Er fühle sich unwohl wegen des Geruchs und Drecks und in einem Asylzentrum wären die Bedingungen besser. «Für mich ist es besser, im Auto zu übernachten», sagt der Ukrainer.

Der Besitzer des Hauses Izet Ajeti antwortet auf die Frage, weshalb das Haus nicht saniert wurde, dass 2021 das Allernötigste für 7000 Franken gemacht worden sei. Damals habe er mit der Gemeinde ausgehandelt, wie viel sie für die Räumlichkeit bezahlen möchten, um sie als Flüchtlingsunterkunft einzusetzen. Die Gemeinde habe sich gegen eine umfänglichere Sanierung entschieden, da diese viel länger gedauert hätte und sie danach mehr Miete bezahlen müsste, so Ajetis Begründung. Ihm sei es nicht wohl damit, dass Menschen so wohnen, doch das sei die Zuständigkeit der Gemeinde.

Schuld will keiner sein

Kein Einzelfall – ähnliche Bilder auch in Zürich

Im Beitrag werden auch Aufnahmen aus Zürich gezeigt. Auch dort ist eine Unterkunft in schlechtem Zustand. Das Gebäude wird von Baustützen vor dem Einsturz gesichert und in einem verstopften Lavabo schwimmen Würmer im Wasser. Laut den Verantwortlichen hätte die Unterkunft bereits aufgegeben werden sollen, doch wegen des Ukraine-Kriegs sei dies nicht möglich, da keine Alternative zur Verfügung stehe. Immerhin um ihren Verbleib in der Schweiz müssen sich die Geflüchteten vorerst keine Sorgen machen, nachdem Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch eine erneute Verlängerung des Schutzsstatuses S angekündigt hat.