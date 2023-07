Gemeinden kritisieren neue Tageskarte – bisher weniger als die Hälfte dabei

Das Problem daran

500 Gemeinden unterstützen das neue Modell bisher

Manche Kritikpunkte seien aber unfair. So sei die Verkaufsprovision für Gemeinden höher als für andere Partner von Alliance Swisspass. Ausserdem unterstützten viele Gemeinden das Modell. Die bestehende Variante bieten 1200 Gemeinden der rund 2100 Schweizer Gemeinden an. Fürs neue Modell hätten sich seit Anmeldebeginn vor einem Monat etwa 500 entschieden. Das sei ein erfreuliches Resultat. Anmeldungen sind noch bis Mitte Oktober möglich.

Die Anzahl Spartageskarte pro Gemeinde ist nicht mehr begrenzt und es ist auch nicht mehr nötig, sie in der Wohngemeinde zu bestellen. Laut Alliance Swisspass gibt es einen Pool von bis zu 4000 Karten pro Tag für die ganze Schweiz. Die neue Spartageskarte gibt es in mehreren Preisstufen für die erste und zweite Klasse sowie mit oder ohne Halbtax.

Bei der Alliance Swisspass heisst es, dass es vor der Angebotseinführung zu früh für ein Fazit sei. «Gewisse Unsicherheiten sind normal bei der Ablösung eines Produkts, das in dieser Form gut 20 Jahre bestand», sagt Sprecher Reto Hügli. Am Konzept werde bis zur Einführung nichts mehr geändert.

Für die Gemeinden sei der Vorteil, dass sie nun nicht mehr ein Jahresset an Tageskarten kaufen müssten, die sie möglicherweise nicht alle verkaufen könnten. «Die Gemeinden verkaufen nur, was nachgefragt wird, das finanzielle Risiko entfällt», so Hügli. Der einmalige Aufwand für die Gemeinden falle bei der Umstellung zwar an, später werde der Verkauf aber nicht aufwendiger sein als mit dem bisherigen System.