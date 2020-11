Bei einem brutalen Überfall in seinem Haus am 14. März 2010 wurde Ivo Borer, Gemeindepräsident von Metzerlen-Mariastein SO, so heftig zusammengeschlagen, dass er vier Monate später im Spital starb.

Am 14. März 2010 wurde in der an Frankreich grenzenden Gemeinde Metzerlen-Mariastein SO der damalige Gemeindepräsident Ivo Borer (†71) zu Hause überfallen und dabei so heftig zusammengeschlagen, dass er vier Monate nach der Tat im Spital starb. Zwischen dem 7. und dem 11. Dezember 2020 stehen die mutmasslichen Täter vor Gericht. Wie die BZ berichtet, wird der auf fünf Tage veranschlagte Prozess an einem geheimen Ort durchgeführt.