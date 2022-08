Martin Stäger: Gemeindepräsident getötet – nun ermittelt die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte

Zuständig für den Fall ist die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in der Speichergasse in Bern.

Am Mittwochabend wurde die Leiche von Gemeindepräsident Martin Stäger in Lauterbrunnen gefunden.

Um was für eine Art Delikt es sich handelt, ist derzeit unklar.

Am Tag nach dem Tod von Lauterbrunnens Gemeindepräsident Martin Stäger (69) kommunizierte die Kantonspolizei Bern, dass seine Ehefrau H.K.* als tatverdächtig verhaftet worden sei. Bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern heisst es auf Anfrage von 20 Minuten, dass die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte für den Fall zuständig sei.

Laut Angaben auf ihrer Webseite ist die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte im ganzen Kanton Bern tätig. In der Regel handle es sich bei den untersuchten Fällen um folgende:

Weswegen die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in diesem Fall ermittelt, ist derzeit nicht bekannt. Die Kantonspolizei Bern bestätigte indes, dass die Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft anordne .

Weitere Informationen waren am Freitag nicht verfügbar.

Wie «Telebärn» unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, sei es beim Ehepaar häufig zu häuslicher Gewalt gekommen. Es sei so weit gegangen, dass Stäger teilweise gar nicht mehr nach Hause habe gehen wollen.

Lauterbrunnen unter Schock

Nach dem gewaltsamen Tod von Gemeindepräsident Martin Stäger steht die Gemeinde Lauterbrunnen im Berner Oberland unter Schock. Am Mittwochabend war eine Meldung eingegangen, dass eine Frau einen Mann tödlich verletzt habe . In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Verletzungen vor. Sie konnten nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen, wie die Polizei schrieb.

Stägers Ehefrau H.K. wurde nach einer umfangreichen Fahndung in Lauterbrunnen festgenommen. Sie wurde auf die Polizeiwache mitgenommen und befindet sich derzeit in Haft.

«Dankbar für sein Engagement»

Am späteren Donnerstagnachmittag publizierte die Gemeinde Lauterbrunnen eine Medienmitteilung zum Vorfall: «Wir trauern mit den Angehörigen um Martin Stäger, welchen wir als engagierten, zuverlässigen und stets hilfsbereiten Gemeindepräsidenten geschätzt haben», heisst es darin. «Wir werden Martin Stäger immer in bester Erinnerung behalten und sind dankbar für sein grosses Engagement zugunsten der ganzen Talschaft.»

Am Freitagabend hätte in Wengen, das zur Gemeinde gehört, ein Dorffest stattfinden sollen. Wie Organisatorinnen und Organisatoren auf Facebook schreiben, ist der Anlass nun abgesagt – im Gedenken an Stäger.