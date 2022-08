Martin Stäger: Gemeindepräsident von Lauterbrunnen getötet – Ehefrau (58) verhaftet

«Die Leute sind geschockt», sagt eine Anwohnerin am Tag nachdem im Gässli in Lauterbrunnen eine männliche Leiche gefunden wurde. Recherchen von 20 Minuten zeigen: Beim Toten handelt es sich um Martin Stäger (69), den Gemeindepräsidenten von Lauterbrunnen. Stäger war Mitglied der SVP und seit 2014 Gemeindepräsident. 2019 wurde er zum ersten Mal wiedergewählt.

Polizei informierte am Donnerstag

Am Donnerstag informierte die Kantonspolizei Bern über einen Einsatz in Lauterbrunnen. Am Mittwochabend war eine Meldung eingegangen, dass eine Frau einen Mann tödlich verletzt habe. In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Verletzungen vor. Sie konnten nur noch den Tod des 69-jährigen feststellen, wie die Polizei schrieb.