Kanton Freiburg : Gemeinderat hält Verdächtigen fest – und muss dafür Busse bezahlen

Ein Gemeinderat eines Greyerzer Dorfes bemerkte in einer Nacht im letzten Oktober einen Mann, der um die Scheune seines Nachbarn herumschlich. Daraufhin rief er die Polizei. Als der Verdächtige mit seinem Auto davonfahren wollte, griff der Kommunalpolitiker ein: Er hinderte den Eindringling zunächst daran, in das Auto zu steigen, indem er die Tür zuschlug, und stiess ihn dann zu Boden. Während er auf die Polizei wartete, hielt er den Mann fest und drohte, ihn zu verprügeln, sollte er sich bewegen.

Mit seinem Verhalten ging das Exekutivmitglied nach Ansicht des Bezirksgerichts Greyerz zu weit: Es verurteilte den Beschuldigten wegen Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 50 Franken, wie 20 Minutes berichtet. Zudem muss er eine Busse von 300 Franken bezahlen. Was das «Opfer» mitten in der Nacht an diesem Ort zu suchen hatte, blieb laut der Zeitung unklar.