Ueberstorf FR : Gemeinderat tritt zurück, weil er mit Maskenpflicht nicht einverstanden ist

Der Politiker Thomas von Niederhäuser war in seiner Gemeinde für das Pandemie-Dossier verantwortlich. Nun ist er überraschend von seinem Amt abgetreten.

In der Freiburger Gemeinde Ueberstorf gilt seit mehreren Monaten Maskenpflicht bei Sitzungen des Gemeinderats.

Thomas von Niederhäuser (Mitte Links CSP) war bis vor kurzem Gemeinderat im freiburgischen Ueberstorf, nun ist er von seinem Posten zurückgetreten. Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde war er für das Ressort Sicherheit und Gesundheit verantwortlich, auch das Pandemie-Dossier war unter Niederhäusers Obhut. Die geltenden Covid-Massnahmen hielt er nicht mehr für vertretbar – allen voran die Maskenpflicht an Gemeinderatssitzungen hätten ihn gestört. Seit März, wo der Freiburger ins Amt gewählt wurde, gilt an Gemeinderatssitzungen Maskenpflicht. «Ich sehe da kein Ende mehr», so von Niederhäuser zu den «Freiburger Nachrichten». Es sei besser, wenn jemand im Gemeinderat sitze, der hinter den Corona-Massnahmen stehen könne. «Ich kann diese nicht unterstützen.» Zudem bezweifle er den Nutzen der Masken.