Ehefrau gesteht «Unfall-Mord» an Gemeindepräsident Stäger

Nach der Tötung von Lauterbrunnens Gemeindepräsidenten Martin Stäger (69) ist dessen Frau H.R.*, die sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft befindet , geständig. Sie habe ihren Mann bei einer Auseinandersetzung getötet. Dies gab die regionale Staatsanwaltschaft Oberland in einer Medienmitteilung bekannt. Die Ermittlungen dauern an, wie es weiter heisst. Es seien bereits umfangreiche Ermittlungen geführt worden.

Durch Messerverletzung gestorben

Am vergangenen Donnerstag informierte die Kantonspolizei Bern über den Einsatz in Lauterbrunnen. Am Mittwochabend war eine Meldung eingegangen, dass eine Frau einen Mann tödlich verletzt habe. In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Verletzungen vor. Sie konnten nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen, wie die Polizei schrieb .Stägers Ehefrau H.K.* wurde nach einer umfangreichen Fahndung in Lauterbrunnen festgenommen.