Zermatt VS: Daniel Anrig aus U-Haft entlassen

Zermatt VS : Ex-Gemeindeschreiber Anrig wechselt aus der U-Haft auf die Skipiste

Der Gemeindeschreiber von Zermatt galt zuerst als vermisst, dann wurde bekannt, dass er aufgrund einer Beziehungsproblematik in U-Haft sitzt. Dort wurde er am Mittwoch entlassen.

Später wurde bekannt: Daniel Anrig sass aufgrund einer «familiären Angelegenheit» in Zürich in U-Haft.

Ende November 2022 wurde publik, dass der Zermatter Gemeindeschreiber Daniel Anrig nicht mehr an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht war. Dies, obwohl bis Ende Dezember 2022 noch ein Arbeitsverhältnis bestanden hatte. Drei Tage später bestätigte die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, dass der 50-Jährige in U-Haft sitzt. «Das Verfahren steht mit einer Beziehungsproblematik im Zusammenhang», sagte Sprecher Erich Wenzinger damals. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Max Imfeld-Frischknecht bestätigte am Samstagabend gegenüber Kath.ch, dass Anrig dort am Mittwoch entlassen wurde.