Diskriminierend und willkürlich: Gemeindeversammlungen sollen nicht mehr über Einbürgerung bestimmen

1 / 1 Wer in der Schweiz eingebürgert werden will, muss oft noch eine Abstimmung an einer Gemeindeversammlung überstehen. 20min/Matthias Giordano

Darum gehts

Mindestens zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz, gut integriert muss man sein, einen Job haben, keine Sozialleistungen beziehen, einen einwandfreien Leumund besitzen und ausgeprägtes Landeswissen vorweisen: Wer den Schweizer Pass erhalten möchte, muss vieles über sich ergehen lassen. Doch das Schwierigste kommt wie so oft zum Schluss. Denn die Schweiz ist weltweit der einzige Nationalstaat, in dem über Einbürgerungen auf lokaler Ebene bestimmt wird. Jede Stadt, jede Gemeinde, jedes Dorf, sei es noch so klein, hat das Recht zu entscheiden, wer Schweizer oder Schweizerin werden kann – oder eben nicht.

Abstimmung über Einbürgerung oft diskriminierend

Wie dies geschieht, steht ihnen dabei ebenfalls frei: ob durch eine Kommission, den Gemeinderat oder durch eine Bürgerversammlung. Einzig eine Entscheidung per Urnengang wurde 2003 vom Bundesgericht als verfassungswidrig eingestuft. Das Bundesgericht hielt fest, dass ein Entscheid über eine Einbürgerung per Wahlverfahren das Diskriminierungsverbot verletzt und der Begründungspflicht (Art. 8 Abs. 2 und Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung) nicht nachkommt.

Diese beiden Punkte sind allerdings auch bei Bürgerrechtsentscheiden an Gemeindeversammlungen oft nicht gegeben. So werden vor den Gemeindemitgliedern erst intime Details des Privatlebens der Antragsstellerin oder des Antragsstellers aufgezählt, ehe sie den Saal verlassen müssen und es zur Abstimmung kommt. Die Daten dieser Praxis zeigen, dass es dabei unweigerlich zu Diskriminierung kommt.

«Der Anteil Nein-Stimmen ist in Urnenabstimmungen für Personen aus der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien 40 Prozent höher als für eine gleich gut qualifizierte Person aus einem nord- oder westeuropäischen Land», sagt ETH-Professor Dominik Hangartner der «Luzerner Zeitung». Der Professor für Politikanalyse hat die Einbürgerungszahlen von 1991 bis 2009 in über 1400 Gemeinden untersucht. Resultat: Bei jenen Gemeinden, in denen nicht mehr Bürgerinnen und Bürger, sondern Gremien oder Kommissionen über den Schweizer Pass entschieden, stieg die Einbürgerungsrate um 60 Prozent an. Grund dafür ist, dass eine Ablehnung jeweils gut begründet sein muss. Bei einer Abstimmung jedoch entfällt das, wodurch es häufiger zu willkürlichen Ablehnungen kommt. Dazu: Relevante Werte wie Sprachkenntnisse, Wohndauer oder der Grad der Integration spielen dabei offenbar keine Rolle.

Die Zeit ist reif, einen Systemwechsel in allen Gemeinden einzuleiten. Stephanie Sager, Kantonsrätin der SP Luzern

Damit soll nun Schluss sein, sagt Stephanie Sager, Kantonsrätin der SP in Luzern. In ihrer Motion fordert sie, dass das Bürgerrechtsgesetz dementsprechend angepasst wird und nicht mehr an Versammlungen über den Pass entschieden wird. «Die Zeit ist reif, einen Systemwechsel in allen Gemeinden einzuleiten», sagt sie. «Einbürgerungen an der Gemeindeversammlung bergen für die Gesuchstellenden von sich aus schon ein Risiko von Diskriminierungen. Zum Beispiel aufgrund einer bestimmten Nationalität. Auch mit dem Datenschutz ist es heikel», meint Sager. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung. «Ein Schritt Richtung Chancengerechtigkeit!», so die Kantonsrätin. Auch für ETH-Professor Hangartner ist klar: «Will man Diskriminierung bei der Vergabe des Schweizer Passes verhindern, sollte an Gemeindeversammlungen nicht mehr über individuelle Einbürgerungen entschieden werden.»

Im Jahr 2020 erhielten 1,6 Prozent der ausländischen Wohnbevölkerung im Kanton Luzern das Schweizer Bürgerrecht. Schweizweit beträgt die Einbürgerungsziffer 2,0 Prozent (2019). Einbürgerungsmonitoring Lustat