Gemeinsame Übung: Diese Woche kannst du die U.S. Air Force am Schweizer Himmel sehen

An der Übung nehmen zwei Flugzeuge des Typs F-16 der U.S. Air Force teil.

An der Übung nehmen jeweils zwei Kampfflugzeuge des Typs F/A-18 der Schweizer Luftwaffe sowie zwei des Typs F-16 der U.S. Air Force teil.

Die schweizerischen Fliegerstaffeln 17 und 18 trainieren mit der 510. Fighter Squadron der U.S. Air Force.

Vom 18. bis 21. September finden mehrere Trainingsmodule im Schweizer Luftraum statt. Beteiligt sind die schweizerischen Fliegerstaffeln 17 und 18, die von der Luftwaffenbasis in Payerne VD aus starten werden, wie das VBS mitteilt.



Die 510. Fighter Squadron der U.S. Air Force starten von der Luftwaffenbasis in Aviano/Italien aus. Das schweizerisch-amerikanische Training diene dazu, die Planung, Durchführung und Nachbesprechung (Debriefing) von Luftverteidigungsübungen gemeinsam zu testen und Erfahrungen auszutauschen. Das Training basiert auf dem Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit betreffend militärische Schulung, Ausbildung und Übungen vom April 2020.