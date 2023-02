Video: Stiftung Arosa Bären / Vier Pfoten

Darum gehts Bären halten aktuell Winterruhe.

So auch Amelia und Meimo im Arosa Bärenland.

Speziell: Sie teilen sich dieses Jahr eine Box und kuscheln sich aneinander, wie im Video oben zu sehen ist.

Für Bären in ihrem Alter ist das aussergewöhnlich.

Seit der letzten Dezemberwoche befinden sich die Bären im Bärenland in Arosa in der Winterruhe. «Die siebzehnjährigen Braunbären Amelia und Meimo haben sich dabei dazu entschieden, die diesjährige Winterruhe gemeinsam zu verbringen», sagt Hans Schmid, wissenschaftlicher Leiter des Arosa Bärenlandes, zu 20 Minuten. In einer kleinen Höhle halten sich Amelia und Meimo, während der Winterzeit eng aneinander gekuschelt, gegenseitig warm. Das Gegenüber wird dabei gerne auch einmal abgeleckt, wie im Video oben zu sehen ist.

Eine gemeinsame abgehaltene Winterruhe ist laut Schmid überaus selten, weil Bären in der Regel nach ihrem zweiten oder dritten Lebensjahr, in denen sich eine enge Bindung aufbaut, als Einzelgänger unterwegs sind. «Amelia und Meimo verbindet ein überaus starkes Band. Da die Bären von jung auf, während 13 Jahren, in einem kleinen Gitterkäfig gehalten wurden, sind sie nahezu unzertrennlich», so Schmid. Durch diese von Menschenhand künstlich geschaffenen Lebenssituation bildete sich eine überaus enge soziale Bindung zwischen den Geschwistern.

13 Jahre in kleinem Käfig

Bevor die beiden Braunbären Amelia und Meimo im Jahr 2019 im Bärenland Arosa ihr neues Zuhause fanden, lebten sie in einem privaten Mini-Zoo eines Restaurants in der albanischen Stadt Shkoder. «Der Restaurantbesitzer hat die Bären auf dem illegalen Tiermarkt erworben. Die Mutter der Braunbären wurde zuvor erschossen, um eine risikofreie Übernahme der Jungtiere zu gewährleisten», sagt Hans Schmid. Wie der Name Mini-Zoo bereits verrät, war an ihrem Standort in Albanien nicht genügend Platz vorhanden, um eine artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten. Ganze 13 Jahre lang lebten die beiden in einem gerade einmal 60 Quadratmeter grossen Käfig aus Metall. Winterruhe war dort kein Thema. Diese haben sie zum ersten Mal 2019 in Arosa gehalten. Das sei ihnen nicht schwergefallen, da Bären einen inneren Trieb zur Winterruhe besitzen.

Temperaturen kein Problem

Dass die beiden Bären ihre Winterruhe nicht alleine verbringen, hat dabei lediglich soziale Gründe. Hans Schmid sagt weiters: «Bären sind sehr temperaturbeständig und können mit Temperaturen bis zu -40 Grad Celsius gut umgehen. Dass Amelia und Meimo gemeinsam den Winter verbringen, hat also nichts mit physischen Gegebenheiten zu tun.» Auch wenn sich Bären während der Winterruhe bewegen können, bleiben die Geschwister zusammen. «Amelia und Meimo verbringen die ganze Winterruhe beieinander, da Bären den Standort für die Winterruhe nicht wechseln, auch wenn sie die Höhle ab und zu für kurze Zeit verlassen.»

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb