Basel: Gemüse statt Wasser im Hochsommer – Brunnenbegrünung vorzeitig gespült

Am Barfüsserplatz, aber auch auf dem Münsterplatz, am Spalenberg und auch auf dem Rümelinsplatz fliesst in den Brunnen kein Wasser mehr. Stattdessen wachsen darin Kräuter, Salat und Blumen.

In vier Brunnen in Basel wachsen Kräuter, Salat und Blumen. Die Regierung hat mit der Brunnenbegrünung nichts zu tun, Verantwortlicher für die trockenen Brunnen ist das Stadtraum-Festival «Flâneur» , das von Stadtkonzept Basel lanciert wurde. Bis September, also durch den Sommer, sollten die Beete in andere Brunnen zügeln und dort das Wasser abgestellt werden. Teile der Bevölkerung reagierten auf diese Logik mit Wut und Häme. Nun wird das Projekt am 28. Juni eingestellt, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst.

Empörte Städter und Rekordhitze im Juni

«Ein Schelm, wer Böses denkt. Genau in dieser Zeit wurden die Brunnen immer beliebter, um sich darin abzukühlen. Das wird so jetzt unterbunden, und für was genau?», regt sich ein Basler auf. Jemand anders bemängelt, dass durch «diese Furzidee» den Vögeln in der Stadt in der heissesten Zeit das Trinkwasser weggenommen werde. «Es wird heiss und ihr macht so einen Mist. Weiss die Regierung eigentlich, was sie da anstellt?», fragt eine erboste Stadtbewohnerin.