So holst du die meisten Vitamine aus deinem Gemüse heraus

Klar. Ich esse auch viel Rohkost. Mal so, mal so. Nein. Gemüse ist doch auch so gesund. Nein, ich habe Mühe, überhaupt genug Gemüse zu essen. Ich koche selten bis nie.

Besser gekocht: Spinat, Karotten, grüne Bohnen und mehr

Nicht ohne Grund hat die Comicfigur Popeye am liebsten Spinat gegessen: Schliesslich ist das grüne Blattgemüse voll mit Vitamin C, Magnesium, Eisen, Vitamin B6 und Kalzium. Studien zeigen, dass die meisten warmen Zubereitungsarten Spinat gesünder machen. Das Kochen zerstört den in Spinat enthaltenen Stoff Oxalat, der die Aufnahme von Kalzium und Eisen im Darm blockiert.

Selleriesaft erfährt seit Jahren einen Hype. Kein Wunder: Schliesslich enthält das Gemüse Antioxidantien, Ballaststoffe, Potassium und die Vitamine A, C und K. Laut Studien steigert das Kochen von Sellerie den Gehalt an Vitamin K sowie der Antioxidantien. Dafür muss man mit einem Verlust an Vitamin C und Ballaststoffen leben.