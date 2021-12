Zürich - Gemütliches Znacht oder doch Party – das planen Jungpolitiker an Silvester

Amélie Galladé, Co-Präsidentin des Jugendparlaments des Kantons Zürich

Amélie Galladé, Co-Präsidentin des Jugendparlaments des Kantons Zürich, will gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freunden in den Bergen ins neue Jahr rutschen. Das Wichtigste für die Gymnasiastin: den Abend mit ihren Liebsten zu verbringen. «Man kann auch trotz den Einschränkungen gemeinsam essen gehen oder das Feuerwerk geniessen», sagt die Tochter von Alt-Nationalrätin Chantal Galladé.

Luis Deplazes, Präsident der Jungfreisinnigen Kanton Zürich

Ein Fondueessen im Niederdorf mit drei Freunden, so plant Luis Deplazes (27), Präsident der Jungfreisinnigen Kanton Zürich, den Silvesterabend. Danach geht es zum Feiern nach Hause: «Der Ausgang in Zürich ist cool , aber mega überfüllt und teuer, deshalb bleiben wir z uhause. Eventuell machen wir wie letztes Jahr ein Pubquiz.»

Camille Lothe, Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich

Camille Lothe, Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich, will die Tage vor Silvester in Davos zum Skifahren nutzen . «Am 31. Dezember kehre ich aber dann zurück nach Zürich», erzählt Lothe. Mit Freunden plant die 27-Jährige an Silvester ein Fondueessen, danach w ill sie eventuell noch in den Ausgang. «Für U ngeimpfte wird es schwierig , in einen Club oder eine Bar zu kommen . A ls A lternative n bleiben da nur, entweder z uhause zu feiern oder, je nach Wetter, draussen. Ich rate deshalb allen zur Impfung», sagt Lothe.