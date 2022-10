Studie: Gen Z fordert psychologische Hilfe im Job – Firmen müssen reagieren

Was überrascht Sie an den Studienresultaten?

Amélie Galladé*: Vor allem die riesigen Vorurteile, die es immer noch gibt. Fast ein Drittel der Befragten aus der Gen Z glauben, dass der Grund für psychische Probleme in der Erziehung liegen muss. Und dass sich Jugendliche mit psychischen Problemen selber stärker stigmatisieren als andere. Wichtig für die Zukunft sind auch die Erkenntnisse, dass es mehr Unterstützung am Arbeitsplatz braucht. Und dass sich Jugendliche lieber bei Gleichaltrigen Hilfe holen als bei Experten oder den Eltern.