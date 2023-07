Trinkgeld gibts nur im Restaurant fast immer

Im Hotel, beim Lieferdienst oder im Taxi gibt es in der Schweiz selten Trinkgeld.

Vor allem seit mehr mit Karte bezahlt wird, gebe es kaum noch Übersicht und der Chef oder die Chefin könne alles einstecken . Diese Einschätzung bestätigt eine Umfrage mit über 1000 Teilnehmenden der Bank Cler. 70 Prozent der Befragten in der Schweiz geben bei Barzahlung lieber Trinkgeld, weil sie glauben, dass nur so das Geld bei der richtigen Person ankommt.

Trinkgeld nach Situation

Die Trinkgeldkultur wird nicht aussterben. Ein guter Service verdient eine Anerkennung. Junge Menschen in der Lehre oder im Studium verfügen noch nicht über ein grosses Budget. Dementsprechend fällt oft das Trinkgeld niedriger aus. Ältere Menschen können durch ihre Lebenserfahrung auch den entsprechenden Aufwand besser einschätzen und geben dementsprechend tendenziell mehr Trinkgeld für zum Beispiel einen exzellenten Service.

Es gibt keine festen Regeln. Wenn ich mit dem Service zufrieden bin, sei dies beim Coiffeur, im Restaurant oder bei einer Reparatur, kann ich mich zusätzlich mit einem Trinkgeld bedanken. Wenn ich direkt bezahle, kann ich ein Trinkgeld dazulegen oder den Betrag aufrunden. Wenn ein Handwerker bei mir zu Hause eine gute Arbeit ausgeführt hat, kann ich ihm ein Trinkgeld direkt überreichen, auch wenn die Arbeit später in Rechnung gestellt wird.

Obwohl keine Trinkgeldpflicht in der Schweiz besteht, möchten viele Gäste einen guten Service belohnen und runden beim Bezahlen den Betrag oft auf. Zudem ist bekannt, dass die Löhne in dieser Branche eher niedrig angesetzt sind. Beim Lieferservice, zum Beispiel bei einer Pizza, haben wir den Betrag bereits im Voraus mit Twint oder Karte beglichen und nehmen die Ware nur noch entgegen. Da geht das Trinkgeld leider häufig vergessen.

Warum geben Menschen in der Schweiz vor allem im Restaurant Trinkgeld und selten für den Lieferservice?

Trinkgeld-Höhe

In manchen Ländern ist Trinkgeld verpönt, in vielen gibt es eine Zehn-Prozent-Regel. In der Schweiz ist die Regel keine Norm. Mit 60 Prozent runden die meisten der Befragten auf einen bestimmten Betrag auf. Prozentsätze geben sie eher bei grösseren Rechnungsbeträgen. Mehr als zehn Prozent des Rechnungsbetrags geben aber nur drei Prozent der Befragten.