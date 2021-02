Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, dass auch die Strasse auf Luzerner Seite geräumt werde, so die SVP.

In einem Vorstoss verlangt die SVP nun von der Stadt Luzern, dass sie dafür sorgt, dass auch der Luzerner Strassenabschnitt schwarz geräumt wird.

Die SVP der Stadt Luzern moniert, dass die Strasse von Emmenbrücke her zum Littauerberg nur auf Seite der politischen Gemeinde Emmen, nicht aber auf der Seite auf Luzerner Boden vom Schnee befreit wird.

Am Littauerberg haben die Anwohnerinnen und Anwohner diesen Winter mit der wenig bis zu nicht geräumten Gemeindestrasse zu kämpfen, kritisiert die SVP.

«Der ganze Stadtteil Littau wird links liegen gelassen», sagt der Luzerner SVP-Grossstadtrat Dieter Haller zu 20 Minuten. «Es ist ein Trauerspiel.» Er spricht von der Strasse, die vom Boden der Gemeinde Emmen her den Littauerberg erschliesst, der auf politischem Gebiet der Stadt Luzern liegt. Doch wenn Schnee liegt, werde die Strasse nur auf der Emmer Seite geräumt. Haller kritisiert: Die Gemeinde Emmen räume just bis zur Gemeindegrenze schwarz, dann kehre der Schneepflug um. Die letzten rund 700 Meter der Strasse ennet der Gemeindegrenze, welche zum Stadtteil Luzern gehören, würden «vergessen und sich selbst überlassen», heisst es in einem Vorstoss der SVP Stadt Luzern.