«Genau das macht uns aus»: Die U-21-Nati beisst sich zum idealen Turnierstart

«Wir haben uns das etwas anders vorgestellt», sagte ein sichtlich erleichterter Patrick Rahmen nach dem 2:1 gegen Norwegen . Der Trainer kam gerade von der Garderobe, wo lautes Klatschen zu hören war. Der Baselbieter erklärte gegenüber SRF: «Wir kamen nicht gut in die Gänge, erst über den Teamspirit haben wir ins Spiel gefunden.» Zu Beginn hätte sein Team gefühlt jeden Zweikampf verloren. «Die Sicherheit hat gefehlt, das hat der Mannschaft zu denken gegeben», so der 54-Jährige.

Wenig später meinte Rahmen in einer Medienrunde: «Es ist ein Qualitätsmerkmal, als Team zurückzukommen und solche Spiele dennoch zu gewinnen.» Das fand auch Fabian Rieder: «Wenn man in schwächeren Spielen am Ende dank einer Teamleistung gewinnt, muss man das anerkennen.» Der YB-Spielmacher verwies damit auf die Art und Weise, wie sich die U-21 nach einem 0:1-Rückstand (19.) zurückgekämpft hat. Mit viel Herzblut hat man sich immer tiefer in die Zweikämpfe reingebissen und genau diejenigen Umschaltmomente erarbeitet, die das Team so gefährlich machen.