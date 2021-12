Weniger Kunden pro Quadratmeter – So umgehst du Warteschlangen beim Weihnachtsshopping

Das sind die Massnahmen in den Läden:

Mit der freiwilligen Kundenbeschränkung gilt wieder folgende Regel: In Läden mit bis 300 Quadratmetern Verkaufsfläche darf ein Kunde auf sechs Quadratmeter kommen. In grösseren Läden gelten zehn Quadratmeter pro Person. Das ist aber nur ein Teil des Schutzkonzepts. Weiterhin gelten die Abstandsregeln, Markierungen am Boden machen die Kundschaft darauf aufmerksam. Ebenfalls gilt weiterhin die Maskenpflicht, die die Händler in regelmässigen Durchsagen erwähnen.