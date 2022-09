AHV-Reform: «Gender-Bashing» vs. «Rentenkürzung» – Nervosität vor der AHV-Abstimmung

Sollen Frauen und Männer gleich lang arbeiten und ist das gerecht? Diese Frage bewegt rund um die Abstimmung über die AHV-Reform am meisten. Diana Gutjahr, Nationalrätin der SVP und Unternehmerin, meint: «Wir haben momentan ein riesiges Gender-Bashing. Man macht aus jeder Vorlage eine Genderdiskussion, das finde ich nicht in Ordnung.» Die AHV müsse dringend reformiert werden, sonst drohe ein Defizit. Und zu dieser Reform gehöre halt auch die Angleichung des Rentenalters. «Die Linke fordert immer Gleichberechtigung, aber wenn man dann die AHV anschaut, ist es überhaupt nicht so. Wenn es um die Gleichberechtigung geht, ist es richtig, das AHV-Alter auf 65 anzuheben.»

Auch in der 20-Minuten-Community findet die Angleichung des Rentenalters eine gewisse Unterstützung. So sagt etwa die 18-jährige Nimoe: «Frauen können ja auch arbeiten, da ist gleiches Rentenalter für Mann und Frau nur gerecht.» Nico (16) stimmt ihr zu: «Ich bin dafür, dass alle gleich behandelt werden. Dazu gehört, dass beide Geschlechter gleich lange arbeiten.» Nathalie (22) und Valentin (24) stellen sich allerdings auf den Standpunkt, dass erst überall Gleichberechtigung herrschen müsse, bevor man das Frauenrentenalter antaste.

«Unfaire Rentenkürzung»

Wie hart der Kampf um die letzten Stimmen ist, zeigt auch ein Komitee, das sich erst vor wenigen Wochen gebildet hat. Die Gruppe «AHV-Abbau verhindern» besteht aus prominenten Frauen wie der Musikerin Anna Rossinelli, der Slam-Poetin Lara Stoll oder Influencerin Morena Diaz. Stellvertretend für die Gruppe sagt Morena Diaz: «Die aktuelle Vorlage ist eine Rentenkürzung und sie ist so lange unfair, wie in anderen Bereichen keine Gleichberechtigung erreicht ist.» Sie meint etwa die fehlende Lohngleichheit, Ungleichheiten bei der zweiten Säule oder einen Mangel bei Kita-Plätzen.

Das Komitee hat eine Website aufgeschaltet und dort einen Brief publiziert. «Viele Frauen sind erschöpft, (...) viele Frauen haben Angst vor der Pensionierung, weil ihre Rente zum Leben nicht reichen wird.» Das Komitee hofft, dass möglichst viele Gegnerinnen und Gegner der Vorlage diesen Brief ausdrucken und in Briefkästen an ihrem Wohnort verteilen.