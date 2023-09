Gender-Debatte: Zürich setzte Mami und Papi wegen Queer-Aktivist auf den Index

Orientiert hat sich die Stadt an einem Queer-Aktivisten.

«Mama, Papa, Elter»

Es gehe auch nicht darum, generell die Bezeichnung «Mutter» oder «Vater» zu streichen. Jedoch solle man darauf verzichten, wenn man die Personen, über die man rede, nicht genau kenne. Denn man wisse nicht, ob es sich bei einem Elternteil «um eine Mama, einen Papa, ein Elter handelt oder eine ganz andere Bezeichnung bevorzugt wird». Der im Buch beschriebene Alltag kommt laut SoZ teilweise ideologisch daher und so stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, Empfehlungen und Tipps daraus zu verwenden.

Der Newsletter nehme Themen auf, «welche die Eltern in der Stadt Zürich beschäftigen», schreibt der Zürcher Stadtrat Raphael Golta von der SP, seines Zeichens Sozialvorsteher für die Mütter- und Väterberatung. Man könne Genderfragen nicht ignorieren, nur weil diese «politisch kontrovers diskutiert» würden. Jedoch übt er an der Umsetzung im Newsletter auch Kritik. Diese sei «nicht so alltagstauglich» wie sonst üblich.