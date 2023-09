Tragödie an einer Gender-Reveal-Party in Mexiko

via Twitter.com

via Twitter.com

via Twitter.com

Hier war die Welt noch in Ordnung: Das Paar, Freunde und Familie freuen sich über den rosafarbenen Rauch, der aus dem Flugzeug kommt.

Per Flugzeug sollte das Geschlecht des Babys enthüllt werden.

Eine Baby-Party in Mexiko endet in einer Tragödie.

Im mexikanischen Sinaloa war alles für den grossen Moment vorbereitet: Freunde und Familie waren da, alles in Rosa, Gold und Blau dekoriert und werdende Eltern, die darauf warteten, das Geschlecht ihres Babys endlich verkünden zu können – an einer sogenannten Gender-Reveal-Party. Alles schien nach Plan zu verlaufen: Ein Kleinflugzeug näherte sich von hinten und stiess rosafarbenen Rauch aus. Alle jubelten und freuten sich für das Paar. Was dann passierte, bekam daher zunächst niemand der Anwesenden mit.