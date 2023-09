«Thema hat Eskalationspotenzial» - Politologe zu Gender-Tipps

Laut Daniel Kübler, Politologe an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie Aarau, lässt die Mütter- und Väterberatung politische Sensibilität vermissen. Betreuungsperson oder Elternteil statt Mami und Papi zu sagen, sei «schon etwas realitätsfern».



In Verwaltungen könne es vorkommen, dass weltfremde Entscheide getroffen würden, weil die Mitarbeitenden manchmal in einer Bubble lebten, in der alle denselben beruflichen Hintergrund und ähnliche gesellschaftliche Ansichten hätten. «Da entstehen Ideen, die an der grossen Bevölkerungsmehrheit vorbeizielen.» Der Realitätscheck müsse durch die politisch Verantwortlichen gemacht werden. «Sie müssen das Gespür haben dafür, was für die Bevölkerungsmehrheit akzeptabel ist und was nicht.»