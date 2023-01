Zürcher Hochschule: Gendergerechte Sprache an der ZHAW soll nicht notenrelevant sein

Ein Kritikpunkt an dem Manual der Hochschule war insbesondere, dass die Dozierenden der ZHAW selbst entscheiden dürfen, ob gendergerechte Sprache notenrelevant sein soll.

Im September veröffentlichte die ZHAW ein achtseitiges Manual zur gendergerechten Sprache. Dieses solle zur Orientierung dienen, kam jedoch nicht bei allen gut an.

Dieser Kritik schliesst sich die Regierung an. Ansonsten bestärkt sie die ZHAW.

Ein Kritikpunkt an dem Manual der Hochschule war insbesondere, dass die Dozierenden der ZHAW selbst entscheiden dürfen, ob gendergerechte Sprache notenrelevant sein soll. Auch der Regierungsrat ist der Ansicht, dass Vorgaben zur Verwendung von gendergerechter Sprache nicht noten- oder leistungsrelevant sein sollen. Ansonsten stärkt die Regierung der Hochschule aber den Rücken. Die ZHAW könne innerhalb des rechtlichen Rahmens selbstständig über Angelegenheiten wie den Sprachleitfaden und die Notengebung entscheiden.

ZHAW hält an Praxis fest

Auf Anfrage der Zeitung lässt die Bildungsdirektion allerdings verlauten, dass es sich bei den Antworten des Regierungsrates um eine unverbindliche Meinung handle. Die Notengebung liege grundsätzlich in der Kompetenz der ZHAW. Diese will weiterhin an der Praxis festhalten und die Festlegung der Bewertungskriterien den Dozierenden überlassen. Die einzige Bedingung dabei sei, dass die Kriterien nachvollziehbar, sachlich begründet und für alle gleich sein sollten.