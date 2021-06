Schulvorsteher wusste von nichts - Genderstern im Unterricht? – Wirbel um Zürcher Broschüre

So soll in den Klassen beispielweise eine gendergerechte Sprache verwendet werden.

Eine Broschüre zur Gleichstellung in der Schule fordert Zürcher Lehrerinnen und Lehrern dazu auf, in ihren Klassen eine gendergerechte Sprache zu benutzen. «Schreiben und sprechen Sie, wenn immer möglich, von Frauen und Männern, wenn beide Geschlechter gemeint sind.» Ebenfalls wird empfohlen, jeweils einen Genderstern zu verwenden, «wenn in einem Text alle Geschlechter angesprochen werden». Sollten sich Personen nicht an die geschlechtergerechte Sprache halten, so sollten sie beispielsweise korrigiert werden können.