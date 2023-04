CS-Generalversammlung: Was können die Aktionäre jetzt noch tun?

Am Dienstag steht wohl die letzte Generalversammlung der Credit Suisse an.

Wann beginnt die GV?

Am Dienstagmorgen um 10.30 Uhr im Hallenstadion in Oerlikon. Türöffnung ist um neun Uhr. Doch Vorsicht, wer nicht Aktionär oder Aktionärin ist, darf nicht rein. Beim Eingang gibts Sicherheitskontrollen.

Was wird an der GV entschieden?

Obwohl es die letzte GV sein dürfte, falls bei der Fusion mit der UBS nicht noch etwas dazwischenkomme, ziehe die CS fast das übliche Programm durch, sagt Roger Said, Geschäftsführer der Aktionärsvereinigung Actares, zu 20 Minuten. «Das mag absurd wirken, ist aber korrekt», so der Aktionärsvertreter.

Was können die CS-Aktionäre noch machen?

Bei der Abstimmung zur Vergütung oder der Wahl gewisser Verwaltungsratsmitglieder mit Nein stimmen, das werde auch Actares tun, so Said. Die Chancen auf Erfolg seien allerdings klein, denkt der Aktionärsvertreter. «Die grossen Aktionäre werden eher die Positionen des Verwaltungsrats unterstützen. Kleinaktionäre können in erster Linie ihren Unmut äussern», so Said.