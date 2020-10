Eine Studie hat untersucht, wie Menschen in der Schweiz, Deutschland und Österreich gegenüber Corona-Massnahmen stehen. Vor allem junge Menschen befürworten die Schliessung von Clubs und Bars.

1 / 6 Müssen Clubs bald schliessen? Eine Studie hat ergeben, dass die 15- und 25-Jährigen darüber gar nicht so unglücklich wären. Getty Images/iStockphoto Eine Schliessung der Gastrostätten befürworten 57 Prozent der 15- und 25-Jährigen. keystone-sda.ch Bei den über 55-Jährigen kommt die Schliessung von Restaurants und Bars nicht so gut an: 95 Prozent sind dagegen. keystone-sda.ch

Gibt es bald eine Sperrstunde? Müssen Clubs und Kulturinstitutionen die Türen schliessen? Werden Sportveranstaltungen abgesagt? All diese Fragen beschäftigen zurzeit die Schweizer. Eine Studie des Instituts für Generationenforschung in Augsburg hat nun untersucht, wie Menschen in der Schweiz, Österreich und Deutschland gegenüber solchen Massnahmen stehen.

Eine Schliessung von Bars, Restaurants und Clubs wird vor allem von den Jungen befürwortet. So schätzen 57 Prozent der Befragten im Alter zwischen 15 und 25 Jahren dies als eine gute Massnahmen ein. Bei den über 55-Jährigen kommt die Massnahme nicht so gut an: 95 Prozent sind dagegen. Bei den 26- bis 40-Jährigen befürworten 34 Prozent eine Schliessung der Gastronomiebetriebe. Bei den 41- bis 55-Jährigen sind es etwas mehr mit 38 Prozent.

«Die Jungen sind besonders wissenschaftsaffin und regelgetreu»

Ein überraschendes Ergebnis, da doch besonders die junge Generation am öffentlichen Leben teilnimmt. Rüdiger Maas, Psychologe und Leiter der Studie, sagt: «Die junge Generation ist besonders wissenschaftsaffin und regelgetreu, wenn Autoritäten sagen, dass man die Zahlen wieder runterbringen muss, sind sie auch für einschneidende Massnahmen empfänglich, vor allem weil sie sich dadurch erhoffen, die Zeit der Einschränkungen insgesamt zu verkürzen.» Demnach seien sie bereit, ihre individuellen Bedürfnisse für die Allgemeinheit kurzzeitig zurückzustellen.

Babyboomer beurteilen Regierungsentscheide kritischer als Junge

Die Babyboomer, die auch durch die 68er-Bewegung geprägt wurden, würden Regeln grundsätzlich kritischer beurteilen, sagt Maas. «Die persönliche Freiheit ist dieser Generation wesentlich wichtiger.»

Einen erneuten Lockdown befürwortet aber keine Mehrheit – unabhängig von der Altersklasse. Am deutlichsten lehnen einen zweiten Lockdown die über 55-Jährigen ab. So sind es 62 Prozent, die gegen einen Lockdown sind und finden, dass Kulturbetriebe, Geschäfte und Sportstätten offen bleiben sollten. Bei den 15- bis 25-Jährigen sind es nur 29 Prozent, die von einer Schliessung der Kultur- und Sportbetriebe absehen wollen.

38 Prozent der 26- bis 40-Jährigen befürworten Lockdown

Unter den Befürwortern eines Lockdown ist die Altersgruppe der 26- bis 40-Jährigen am stärksten vertreten. So sehen einem Lockdown 38 Prozent positiv entgegen. Dies begründen die Autoren der Studie damit, dass sich diese Generation schnell auf das Homeoffice einstellen konnte, da sie mit digitalen Kommunikationsmitteln besser vertraut sind als ältere Generationen. Auch die Doppelbelastung durch Homeoffice und Home-Schooling sei weniger stark ausgeprägt als bei den 40- bis 55-Jährigen, die öfters Kinder im schulpflichtigen Alter haben.