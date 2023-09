Gen Z trifft auf Boomer – so klappt die Zusammenarbeit im Job

ZHAW-Studie zu Altersdiversität in Unternehmen

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat von April bis Anfang Juni 46 Frauen und 51 Männer in Schweizer Firmen zum Thema Altersdiversität befragt. 104 Personen schlossen die Befragung vollständig ab, sieben Personen gaben kein Geschlecht an. 65 Prozent der befragten Firmen haben ihren Standort in der Nordschweiz, 26 Prozent in der Ostschweiz und neun Prozent in der Westschweiz.