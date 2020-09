Was tun im Zombie-Job?

Mit Kurzarbeit können Unternehmen die Arbeitszeit der Angestellten vorübergehend reduzieren oder den Betrieb ganz einstellen. Mit der Massnahme sollen Arbeitsplätze in Krisenzeiten erhalten bleiben. Kurzarbeitsentschädigungen werden von der Arbeitslosenkasse ausgezahlt. Ob ein Job nur dank der Kurzarbeit weiterbestehe, würden die Betroffenen vielfach selber merken: «Jede Person in Kurzarbeit sollte sich überlegen, ob der eigene Job nach der Krise noch nötig ist», erklärt Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch. Man dürfe nicht vergessen, dass die Wirtschaft 2021 nicht mehr die gleiche sein werde wie 2019. Die Wirtschaftsstrukturen passten sich im Lauf der Zeit an. Wer nicht sicher sei, ob er nach der Kurzarbeit wieder an den alten Arbeitsplatz zurückkönne, solle sich jetzt schon eine Weiterbildung überlegen, so Minsch.