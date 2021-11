Antikörpertest – Genesene kommen jetzt per Webcam an ihr Zertifikat

«Riesen-Run auf Apotheken»

«In vielen Apotheken und bei Ärzten ist der Run auf Antikörpertests immens. Das macht es schwierig, noch einen Termin zu erhalten», sagt Anna Rosenkranz, CEO von Health Yourself. Hier will ihr Unternehmen Abhilfe schaffen: «Dank unseren Home-Sampling-Kits kann jede und jeder selbst zuhause einen Antikörpertest durchführen und diesen von einem Labor auswerten lassen. So kommen Genesene an ihr Zertifikat, ohne sich an Öffnungszeiten halten oder Termine vereinbaren zu müssen.»