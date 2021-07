«War mit den Nerven am Ende» : Genesene wartete sechs Wochen lang auf ihr Zertifikat

Die Bernerin Vladimira Gashi (49) wurde im Mai einmalig geimpft. Erst jetzt erhielt sie ihr Zertifikat. Die Verzögerung steht wohl im Zusammenhang mit der Erweiterung der Impfapp.

«Ich war mit den Nerven am Ende», sagt Vladimira Gashi. Nächste Woche verreist die 49-jährige Bernerin mit ihrer Familie nach Kroatien verreisen, doch ihr Impfzertifikat hat sie erst am Donnerstag erhalten. Bereits Ende Mai hatte sich die Genesene einmalig impfen lassen. Seither habe sie etliche Male bei der kantonalen Hotline angerufen und E-Mails geschrieben – lange vergebens: «Niemand konnte mir helfen, immer nur wurde ich vertröstet.» Mehrmals habe es geheissen, es handle sich um einen IT-Fehler; doch wann dieser behoben sei, könne man derzeit nicht sagen.

App erfasste Genesene zunächst nicht

Dass Gashi sechs Wochen lang auf ihr Zertifikat warten musste, dürfte im Zusammenhang stehen mit der Erweiterung des Impftools Vacme um Genesene mit Einmal-Impfung. Die Empfehlung des Bundes, dass nach einer Corona-Erkrankung nur eine Impfung nötig ist, wurde ausgesprochen, als das Impfen bereits in vollem Gange war. Die Empfehlung musste demnach in der Applikation nachträglich technisch umgesetzt werden und wurde im Kanton Bern per Mai 2021 implementiert.

Einverständnis zur Datenweitergabe erforderlich

In der Übergangsphase, zwischen der Empfehlung des Bundes und der technischen Umsetzung in Vacme, wurden rund 500 genesene Personen geimpft. Deren Impfprozess sei nachträglich durch die Impforte und den Kanton abgeschlossen worden, so Giebel. Er betont allerdings: «Auch wenn die Impfdossiers nun korrekt abgeschlossen sind, gilt auch hier, dass nur Zertifikate generiert werden können, sofern die Einwilligung für die Zertifikatserstellung erteilt wurde.» Sei eine Person in der Übergangsphase geimpft worden und habe kein Zertifikat erhalten, müsse sie sich demnach in Vacme einloggen oder beim Callcenter anrufen, um die Einwilligung nachträglich zu geben. Ein Teil dieser 500 Personen hat dies offenbar bis jetzt versäumt.